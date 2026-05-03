Inter-Parma dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A Un punto per festeggiare lo scudetto

Da ilmessaggero.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter giocherà contro il Parma a San Siro nella 35ª giornata di Serie A, con la possibilità di conquistare matematicamente lo scudetto. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, e le formazioni ufficiali sono state rese note. L'orario di inizio è previsto per domani, mentre la classifica mostra i nerazzurri in testa alla graduatoria.

L'Inter affronterà il Parma a San Siro nella sfida che potrebbe consegnarle lo scudetto: domani i nerazzurri giocheranno la gara valida per la 35esima giornata di campionato contro i.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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