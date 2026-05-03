Inter-Parma dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A Un punto per festeggiare lo scudetto

L'Inter giocherà contro il Parma a San Siro nella 35ª giornata di Serie A, con la possibilità di conquistare matematicamente lo scudetto. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, e le formazioni ufficiali sono state rese note. L'orario di inizio è previsto per domani, mentre la classifica mostra i nerazzurri in testa alla graduatoria.