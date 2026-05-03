È stato annunciato un nuovo corso di cinque lezioni che si concentra sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle attività amministrative scolastiche. Il corso offre informazioni pratiche su automazione e gestione documentale rivolta a dirigenti, DSGA e segreterie. È possibile parteciparvi gratuitamente, con l’obiettivo di migliorare le procedure quotidiane all’interno delle istituzioni scolastiche attraverso strumenti innovativi.

Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e Dirigenti, DSGA, segreterie: automazione e gestione documentale. Un corso in 5 lezioni. Come averlo gratuitamente; DALLA MATURITÀ ALL’IA: IL MAGGIO FORMATIVO DI DIRIGENTISCUOLA; Intelligenza artificiale, leadership umana; L’intelligenza artificiale è davvero ingovernabile?.

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L’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro al centro del congresso regionale Uil - facebook.com facebook

Sono sempre più convinto che nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale occorra una alfabetizzazione filosofica generalizzata, per sviluppare un senso critico davanti a tutto quello che ci viene offerto. Mancano troppe categorie per comprendere le informazioni, e t x.com