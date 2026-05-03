Un incidente mortale si è verificato questa mattina in autostrada, causando il blocco totale del traffico e lunghe code. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Poco dopo, in serata, si è registrata un’altra chiamata di emergenza, questa volta nel cuore della notte, con una sirena che ha spezzato il silenzio della zona.

. Ancora poche ore, poi un’altra sirena nel cuore della notte. Le autostrade liguri si trasformano, ancora una volta, in scenari di tragedie improvvise, dove il tempo si ferma e lascia spazio solo ai rilievi delle forze dell’ordine e al silenzio dei soccorritori. Due incidenti ravvicinati, due motociclisti che non ce l’hanno fatta, due storie che si interrompono lungo l’asfalto. Una sequenza che riaccende i riflettori su una scia di incidenti che, negli ultimi giorni, sembra non conoscere tregua. Incidente mortale in autostrada: tragedia nella notte sulla A12. È accaduto poco dopo la mezzanotte e mezza tra domenica 2 e lunedì 3 maggio lungo la A12, tra Sestri Levante e Lavagna, in un tratto già complesso come quello delle gallerie.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente mortale in autostrada, tutto bloccato e traffico in tilt: cos’è successo

Incidente tra camion, traffico in tilt sul tratto Viareggio-Pisa Nord della A12

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