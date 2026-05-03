Incendio in un' abitazione a Bomarzo i carabinieri salvano un cane

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in un appartamento nel centro di Bomarzo. Le fiamme sono divampate improvvisamente, ma all’interno dell’abitazione non si trovava nessuno. I vicini, preoccupati dal fumo che usciva dalle finestre, hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a salvare un cane che si trovava nell’appartamento.

Incendio nel pomeriggio di ieri 2 maggio a Bomarzo, divampato improvvisamente all’interno di un appartamento nel centro del paese In quel momento in casa non c’era nessuno, ma a dare l’allarme sono stati i vicini, allarmati dal fumo che usciva dalle finestre.I primi ad arrivare sono stati i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Bomarzo, incendio in un appartamento: carabinieri salvano un cane? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a individuare il cane tra le fiamme? Quali sono le cause del rogo che ha colpito l'abitazione? Perché... Zavattarello: i Carabinieri salvano una donna dall’incendioA Zavattarello, nel Pavese, un incendio ha minacciato una abitazione in frazione Casa Canevaro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio all’alba a Moniga del Garda: fiamme in un appartamento; Incendio in un appartamento a Sant’Eufemia: due persone lievemente intossicate; Tremendo incendio in un'abitazione, momenti di paura: una persona è rimasta intossicata; Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul posto. Incendio in un appartamento: la polizia sfonda la porta e salva un 88enne intrappolato in casaUn agente e un infermiere hanno attraversato i focolai per raggiungere l'anziano in cucina, mentre un altro agente spegneva le fiamme con l’estintore ... gazzettadiparma.it Tremendo incendio in un'abitazione, momenti di paura: una persona è rimasta intossicataASIAGO. Momenti di paura nel corso del pomeriggio a Gallio a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione privata di tre piani. L'allarme è scattato attorno alle 16, e i vigil ... ildolomiti.it Principio di incendio di un trattore poco dopo le 17,30 di ieri pomeriggio in località Ponte rotto di Ferrazzano. Una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta con auto pompa serbatoio e autobotte in supporto. Il conducente non ha riportato danni - facebook.com facebook Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo x.com