Il 4 maggio 2026, nella soap opera italiana, si susseguono diverse tensioni. Adelaide si mostra preoccupata per la scomparsa di Odile, ancora irreperibile dopo l'incidente di Greta, mentre Irene prende una decisione improvvisa che provoca reazioni di sorpresa nel personaggio maschile coinvolto. La trama si concentra sulle emozioni e le scelte dei personaggi, con un’attenzione particolare alle loro reazioni in momenti di crisi.

Dopo l'incidente a Greta, Adelaide è sempre più in ansia per Odile che risulta ancora scomparsa: come trovarla? Nel frattempo Irene fa una scelta d'impulso che getta Cesare nel panico. Ecco cosa accadrà nella soap daily di Rai 1 lunedì 4 maggio. Nuova settimana, nuove tensioni per Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 riparte il 4 maggio alle ore 16.00 (dopo lo stop del 1° maggio) con una puntata che rimette tutto in gioco a causa di decisioni improvvise e angosce che non si placano. Al centro della nuova puntata ci sono sentimenti che cambiano direzione all'improvviso e un mistero che si fa sempre più inquietante. E il finale di stagione è sempre più vicino.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 maggio 2026: la scelta di Irene, Adelaide in ansia per Odile

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