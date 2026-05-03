I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie

Una nuova guida dettagliata fornisce informazioni precise sui diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precari. Il testo spiega aspetti come aspettative, congedi, permessi, l’uso della legge 104, ferie e malattie. La documentazione mira a offrire un quadro chiaro e accessibile per chi lavora nel settore scolastico, aiutando a capire meglio le proprie prerogative e possibilità.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto o per assistere un familiare disabile? Ogni argomento è trattato con chiarezza, indicando la normativa di riferimento, chi può fruirne, la durata, la documentazione necessaria, gli effetti sulla retribuzione e sulla carriera. A tutti i docenti e al personale ATA — di ruolo, con contratto a tempo determinato o supplenti — che vogliono conoscere e far valere i propri diritti, evitando errori e perdite di opportunità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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