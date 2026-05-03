Gran finale di Trame dei Borghi Tanti ospiti da Macerata a Belforte

Si è conclusa la manifestazione Trame dei Borghi - Memorie in Movimento, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti provenienti da Macerata e Belforte. Dopo dieci mesi di attività, il progetto ha portato alla restituzione delle azioni realizzate nel suo corso. La chiusura dell’evento ha segnato la fine delle iniziative e delle attività previste nel programma.

Con la restituzione delle azioni portate avanti in dieci mesi di progetto, è terminato Trame di Borghi - Memorie in Movimento. Nei tre eventi finali, accolti a Macerata, Belforte del Chienti e Tolentino, sono stati numerosi gli ospiti che si sono confrontati su diversi temi. Apprezzato al Cinema Italia l’intervento di Valerio Carocci, presidente della Fondazione "Piccolo America" e "Cinema Troisi"; a Belforte il prof Marco Giovagnoli, docente di Unicam, ha raccontato come il vivere nei paesi dell’entroterra possa offrire vantaggi in termini di qualità. A Tolentino, dopo aver ascoltato la sonorizzazione dal vivo del corto "La classe", grazie...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gran finale di Trame dei Borghi. Tanti ospiti da Macerata a Belforte Notizie correlate Sanremo 2026, i Pooh ospiti del Suzuki stage: il gran finale(Adnkronos) – I Pooh ospiti stasera, sabato 28 febbraio, sul palco di Piazza Colombo ad animare il Suzuki Stage per il gran finale. In aprile arrivano on demand 2 grandi film di Venezia: "Father Mother Sister Brother", "La voce di Hind Rajab". E tanti altri titoli da non perdere: trame e recensioniPossiamo rivedere presto una personale Mostra del Cinema casalinga… Ad aprile arrivano infatti on demand due dei migliori titoli visti nell’ultimo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, cancellata la puntata di oggi 1 maggio: la (strana) scelta della Rai; Vanoli: gran finale contro Venezia. Brotto: In campo punti pesanti ma anche tante emozioni; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio; MIDA90: gran finale alla Fortezza da Basso con le eccellenze artigiane. Forbidden fruit, finale terza stagione: brutta sorpresa per ?ahikaSarà un finale di stagione amaro per ?ahika Ekinci, che negli ultimi episodi Forbidden fruit avrà una sorpresa poco gradita. superguidatv.it Forbidden fruit, trame turche: ?ahika Ekinci affronta una svolta inaspettataLe tensioni si intensificano in Forbidden Fruit, la soap opera turca che ha catturato il cuore di milioni di telespettatori. La terza stagione si avvia ... biografiavip.com Trinacria Webtv. Coldplay · Paradise. ACIREALE, FESTA DEI FIORI 2026 ENTRA NEL VIVO Primo corso infiorato in sfilata tra colori e spettacolo nel centro cittadino. Domani il gran finale con la premiazione. #FestaDeiFiori2026 #Acireale #CarriInfiorati - facebook.com facebook