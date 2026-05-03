Giornale radio del pomeriggio domenica 3 maggio

Da lapresse.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio, nel pomeriggio, è stato trasmesso il giornale radio di LaPresse che ha aggiornato sui principali fatti del giorno. La puntata ha fornito notizie su eventi politici, incidenti e sviluppi giudiziari avvenuti nelle ultime ore. Sono stati riportati dettagli relativi a indagini in corso e a decisioni di tribunali in varie località italiane. La trasmissione ha anche dedicato spazio alle notizie di cronaca e attualità.

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