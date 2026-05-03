Il costo del gas naturale oggi si aggira intorno a 0,56 euro a metro cubo, prezzo tutelato fino a marzo 2026. Nelle ultime settimane, il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è sceso sotto la media mensile. Questo andamento influisce sui costi che le famiglie e le imprese devono sostenere ogni mese, considerando che il prezzo viene aggiornato quotidianamente e può variare di giorno in giorno.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato Prezzo definito mensilmente da ARERA Libero Varia da fornitore a fornitore, spesso legato al PSV o fisso per 1224 mesi Il costo del gas per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensile

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in calo a 43,57 euro al megawattora; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, mercoledì 29 aprile: energia e gas in calo; PUN luce e PSV gas 25 aprile: calo dei prezzi per luce e gas; Gas, prezzo oltre 45 euro (+4%). Depositi già al 46,5% in Italia, sopra la media Ue.

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima ... quifinanza.it

Gas in calo a 43,57 euro: la tregua USA-Iran riapre lo Stretto di HormuzIl prezzo del gas ha registrato una significativa chiusura in calo, con le quotazioni sulla borsa di Amsterdam che hanno segnato una diminuzione del 2,4%, attestandosi a 43,57 euro al megawattora. Que ... it.blastingnews.com

Stop alle telefonate commerciali di luce e gas: cosa cambia davvero Il decreto bollette 21/2026 vieta il telemarketing non richiesto nel settore energetico: contratti... - facebook.com facebook

Soltanto la viltà e l'abisso morale può spingere a vandalizzare pietre di inciampo di ebrei torinesi deportati nei campi di sterminio nazisti e lì assassinati nelle camere a gas. Nulla e nessuno potrà giustificare un atto cosi vergognoso x.com