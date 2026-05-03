È arrivata una nuova versione di un giocatore nel videogioco Ultimate Team, chiamata “Tornante fulmineo”. Si tratta di un terzino sinistro con caratteristiche che includono velocità elevata, precisione nei cross e solidità in difesa. Questa evoluzione, denominata Lightning Wingback, mira a migliorare le prestazioni del ruolo attraverso potenziamenti significativi delle statistiche principali. La sua introduzione rappresenta un aggiornamento importante per chi utilizza questa posizione nel gioco.

Velocità estrema, cross millimetrici e una fase difensiva d’acciaio. La nuova Evoluzione “Tornante fulmineo” arriva su Ultimate Team per rivoluzionare il ruolo del terzino sinistro, offrendo potenziamenti massicci alle statistiche chiave. Scopri come trasformare un difensore comune in una minaccia inarrestabile. EA Sports lancia una sfida dedicata a chi non si accontenta di un semplice difensore di fascia. “Tornante fulmineo” è l’Evoluzione pensata per chi esige dai propri esterni bassi sovrapposizioni costanti, recuperi prodigiosi e palloni d’oro serviti in area. Al costo di 50.000 crediti (o 300 FC Points ), potrai forgiare un atleta capace di dominare i 100 metri virtuali per tutta la partita.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “TORNANTE FULMINEO”: ECCO COME CREARE IL TERZINO TOTALE! (Lightning Wingback)

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