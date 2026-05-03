Eurolega 2026 | Campazzo Real al top il Signore dei Playmaker

Facundo Campazzo si distingue nell’Eurolega 2026, confermandosi come uno dei giocatori più rilevanti della competizione. Con la maglia del suo team, ha mostrato abilità e leadership che lo hanno reso riconoscibile tra i migliori playmaker in circolazione. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consolidando la sua posizione tra i protagonisti della stagione.

Facundo Campazzo illumina l’Eurolega 2026: un grande del basket, un vero Numero Uno a nostro avviso, il “Signore dei Playmaker”. Ebbene sì, come da nostri commenti e pronostici dei giorni scorsi il Real Madrid del’ex play NBA Campazzo (leader assoluto in regia) vola e travolge l’Hapoel Tel Aviv anche in gara 2. Un Real che può pian piano avvicinarsi alla finalissima di Eurolega 2026. Attenzione, come dicevamo nei giorni scorsi, a Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce. Ma, ne siamo certi, con questa intensità e difesa forte, il Real potrà dire la sua e andare fino in fondo. Con un Campazzo così, e con un ‘gigante’ come Walter Tavares (assente per acciacco in gara 2 contro l’Hapoel) sotto i tabelloni, per gli spagnoli di Sergio Scariolo nothing is impossible a nostro sincero giudizio.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Eurolega 2026: Campazzo (Real) al top, il Signore dei Playmaker Notizie correlate Leggi anche: Trentesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano stende il Barcellona, Bologna cede al Real Madrid Eurolega 2026: Olympiacos-Panathinaikos per titolo? Ma il Real Madrid..La stagione di Eurolega 2026 si avvicina sempre di più alla fase decisiva e l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta alle due grandi favorite. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Playoff Eurolega: risultati, tabellone e calendario partite; Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di Eurolega; Eurolega, Playoff: il Real Madrid vince Gara-1, ma l’Hapoel Tel Aviv sfiora l’impresa; Real Madrid Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato. Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di EurolegaIl Real Madrid cala il bis nei playoff di Eurolega! Dopo il successo casalingo di 48 ore fa i Blancos battono nuovamente l’Hapoel Tel Aviv per 102-75 e si ... oasport.it Basket, Eurolega: il Real Madrid si conferma contro l’Hapoel, Final Four nel mirinoCampazzo guida gli spagnoli al successo per 102-75 in gara 2 playoff. Giovedì 7 in calendario gara 3 con Tel Aviv costretta a vincere per tenere aperti i giochi ... sport.quotidiano.net PLAYOFFS - Per la prima volta nella storia dei Playoffs di Eurolega (da quando sono state introdotte le serie al meglio delle 5 gare, 2008-09) tutte le serie sono sul 2-0! - facebook.com facebook Siamo stati a Saragozza per la Final Six di Eurolega Femminile. Tra partite di altissimo livello tra le migliori giocatrici al mondo e una cornice di pubblico notevole, che racconta le potenzialità ancora inesplorate del basket femminile in Europa. x.com