Eurolega 2026 | Campazzo Real al top il Signore dei Playmaker

Da danielebartocciblog.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Facundo Campazzo si distingue nell’Eurolega 2026, confermandosi come uno dei giocatori più rilevanti della competizione. Con la maglia del suo team, ha mostrato abilità e leadership che lo hanno reso riconoscibile tra i migliori playmaker in circolazione. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consolidando la sua posizione tra i protagonisti della stagione.

Facundo Campazzo illumina l’Eurolega 2026: un grande del basket, un vero Numero Uno a nostro avviso, il “Signore dei Playmaker”. Ebbene sì, come da nostri commenti e pronostici dei giorni scorsi il Real Madrid del’ex play NBA Campazzo (leader assoluto in regia) vola e travolge l’Hapoel Tel Aviv anche in gara 2. Un Real che può pian piano avvicinarsi alla finalissima di Eurolega 2026. Attenzione, come dicevamo nei giorni scorsi, a Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce. Ma, ne siamo certi, con questa intensità e difesa forte, il Real potrà dire la sua e andare fino in fondo. Con un Campazzo così, e con un ‘gigante’ come Walter Tavares (assente per acciacco in gara 2 contro l’Hapoel) sotto i tabelloni, per gli spagnoli di Sergio Scariolo nothing is impossible a nostro sincero giudizio.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Eurolega 2026: Campazzo (Real) al top, il Signore dei Playmaker

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