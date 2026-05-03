Este tra boom dei servizi e crisi agricola | sale la disoccupazione

Nel territorio locale, si registra un aumento della disoccupazione, nonostante il settore dei servizi abbia visto un incremento di nuove assunzioni. La crisi agricola, infatti, ha portato a una diminuzione significativa delle attività legate all'agricoltura, che non è stata compensata completamente dal settore dei servizi. Questo scenario evidenzia come le nuove opportunità di lavoro non siano sufficienti a invertire la tendenza negativa nel mercato occupazionale.

? Cosa scoprirai Perché le nuove assunzioni non riescono a fermare la disoccupazione?. Come può il settore dei servizi sostituire il calo dell'agricoltura?. Quali competenze mancano ai residenti per lavorare nei nuovi servizi?. Cosa rischia il tessuto sociale di Este con questo divario?.? In Breve Assunzioni nel settore ristorazione cresciute del 78% nel periodo 2020-2024.. Assunzioni legate alla coltivazione dell'uva calate del 23% nell'ultimo quinquennio.. Disoccupati a Este passati da 240 nel 2020 a 1.055 nel 2024.. Crescita occupazionale veneta rallentata a 7.200 unità nel primo scorcio 2026.. Oltre 84.400 assunzioni registrate nel comprensorio di Este tra il 2015 e il 2024 hanno generato un saldo occupazionale netto di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, tra boom dei servizi e crisi agricola: sale la disoccupazione The System That Made China Rich — Then Lost Control Notizie correlate Sardegna al bivio: tra crisi economica e fragilità dei servizi essenzialiL’isola si trova oggi a un bivio cruciale, dove le promesse di un rinnovato sviluppo si scontrano con la realtà di un tessuto sociale che fatica a... Sicilia al bivio: tra crisi dei servizi e nuove sfide politicheLa Sicilia si trova oggi di fronte a un bivio che ne definisce l’essenza stessa e il futuro possibile.