Esce per una sgambettata in bicicletta soccorso con l' elicottero in montagna

Un uomo di 35 anni di Galluccio è stato soccorso con un’eliambulanza durante una passeggiata in bicicletta in montagna. L’incidente è avvenuto durante l’attività domenicale e ha richiesto l’intervento del personale di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del soccorso o sulle condizioni dell’uomo. La situazione si è risolta con l’intervento tempestivo del velivolo speciale.

Brutta avventura per un 35enne di Galluccio che è stato soccorso con l’eliambulanza durante la sgambettata domenicale in montagna.Da quanto appreso, l’uomo era in sella alla sua bicicletta sui monti intorno al piccolo paese quando, probabilmente a causa di un malore o per un infortunio, è stato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giovane escursionista soccorso con l'elicottero dopo una caduta sul MoregalloBrutta caduta per un giovane escursionista rimasto ferito durante un'uscita sul Monte Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario.