E' tempo di asparagi | ricette proprietà leggende

È arrivata la stagione degli asparagi, ortaggi che vengono coltivati nella nostra regione da secoli. Questo vegetale primaverile ha radici antiche e si trova nel Mediterraneo sin dai tempi degli Egizi, oltre duemila anni fa, e in Asia Minore. Ricchi di proprietà benefiche, gli asparagi sono apprezzati non solo per il loro gusto ma anche per i loro valori nutrizionali, che li rendono un alimento molto presente nelle diete stagionali.

Torna la stagione dell'asparago che viene coltivato da secoli nella nostra regione. Sono ortaggi primaverili ricchi di proprietà benefiche utili per il nostro organismo; coltivati e utilizzati nel Mediterraneo dagli Egizi e in Asia Minore già 2000 anni fa, hanno ottimi valori nutrizionali.🔗 Leggi su Veronasera.it

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