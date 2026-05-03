L’Inter si prepara a un’uscita di mercato che potrebbe segnare una svolta. La società ha in programma di cedere un giocatore importante nella prossima sessione estiva, considerando difficile rifiutare le offerte che arriveranno. La vicenda si lega a un momento cruciale per il club, che si trova di fronte a una decisione difficile da prendere. La notizia circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club aspetta le mosse sul mercato.

di Bruno De Santis I nerazzurri pensano ad un addio importante nella prossima estate: impossibile rifiutare offerte di questo tenore È la notte dello scudetto, la notte dell’ Inter. Contro il Parma Chivu può alzare al cielo il tricolore, basta un punto per far partire la baldoria. Come ogni festa che si rispetti, si attendono anche i regali che però arriveranno con quel po’ di ritardo che accrescerà l’attesa e la gioia nel riceverli. Ci spera Chivu perché i regali significano acquisti e l’Inter per continuare a vincere dovrà cambiare non poco nella sua rosa. Qualcosa si sta già muovendo e qualche altra cosa cambierà strada facendo perché così funziona il mercato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - È la cessione più dolorosa: impossibile dire no per l’Inter

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