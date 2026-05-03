Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Parma

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15.00 si gioca la partita tra la squadra di casa e la squadra ospite, valida per la 35ª giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio principale del campionato e viene trasmessa in diretta streaming con aggiornamenti in tempo reale. Sono previsti interventi di cronaca, moviola e analisi dei risultati, con un focus particolare sulla sfida tra le due formazioni che si affrontano in questa giornata.

Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Skorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Le ultime Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Porto vince il campionato, spezzato un digiuno che durava dal 2022! Farioli nella storia dei Dragoes Arsenal travolge il Fulham e vola a +6...🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live in campo inter parma
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Inter Parma

Parma Inter | 0-2 | Highlights | Serie A 2025/26 | inter parma

Video Parma Inter | 0-2 | Highlights | Serie A 2025/26 | inter parma

Notizie correlate

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma in campo

Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari Parma in campo!Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Inter-Parma, la guida completa al match; Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Inter-Parma DIRETTA Probabili formazioni.

inter parma diretta gol serie aSerie A: in campo Inter-Parma 2-0 DIRETTA e FOTOAll'80'  INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it

inter parma diretta gol serie aInter-Parma 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di MkhitaryanLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.