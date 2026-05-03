L’Iran ha deciso di ridurre la sua produzione di petrolio di fronte alle tensioni nel Golfo di Hormuz, dove il paese ha rafforzato la sua presenza militare. Teheran ha dichiarato che la guerra può riprendere, mentre Pechino ha annunciato che continuerà a ignorare le sanzioni americane. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense ha respinto le proposte sul nucleare, annunciando di voler estendere i propri interessi a Cuba.

La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a muoversi su un equilibrio sempre più instabile, sospeso tra tentativi di riavviare i negoziati e segnali concreti di una possibile escalation militare. Al centro dello scontro resta lo Stretto di Hormuz, nodo strategico per il traffico energetico globale e terreno di confronto diretto tra Washington e Teheran, da cui transita una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio. Sul piano diplomatico, l’Iran ha avanzato una nuova proposta agli Stati Uniti, trasmessa attraverso mediatori internazionali. Il piano prevede la riapertura della navigazione nello Stretto, la fine del blocco navale imposto da Washington e il rinvio del dossier nucleare a una fase successiva.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Davanti al blocco di Hormuz l’Iran tiene duro e taglia la sua produzione di petrolio

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