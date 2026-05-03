Le cuffie e gli auricolari che eliminano anche i rumori più forti si basano su tecnologie avanzate di cancellazione attiva del suono. Questi dispositivi utilizzano microfoni per captare i rumori ambientali e generare onde sonore opposte che riducono il rumore indesiderato. Tra i modelli più apprezzati ci sono quelli con cancellazione attiva del rumore, che permettono un ascolto più immersivo. I produttori offrono diverse opzioni per soddisfare le esigenze degli utenti.

A vete presente quando siete immersi nella vostra playlist preferita, state ascoltando un podcast o siete in call con il capo e venite fastidiosamente interrotti da rumori esterni come il passaggio di un treno, una persona che parla a voce alta o, banalmente, il fruscio del vento? Con i nuovi auricolari e cuffie dotati di tecnologia ANC (Active Noice Cacellation) non dovrete più preoccuparvi perché i rumori di fondi verranno accuratamente filtrati e cancellati. 15 cuffie e auricolari con ANC. guarda le foto Cos’è l’ANC?. Ma cosa è l’ANC e come funziona esattamente? Cerchiamo di capirlo meglio con il supporto di Luca Barbarossa, Regional Product Marketing Manager di Jabra, azienda specializzata da oltre 150 anni nelle soluzioni audio e video professionali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cuffie e auricolari che cancellano anche i rumori più intensi: come fanno e i migliori per un ascolto immersivo

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