Cristina Plevani | L’Isola dei Famosi? Rifarei tutto e con tutti Ma non avrei diviso il gruppo poteva dare vita a dinamiche interessanti

Cristina Plevani ha commentato la sua esperienza all’Isola dei Famosi, affermando di rifare tutto senza modificare nulla, anche se avrebbe evitato di dividere il gruppo. Ha aggiunto che la divisione avrebbe potuto creare dinamiche diverse e più interessanti. Ricorda che prima di partire per l’Honduras non erano ancora partiti, e che probabilmente si trovavano a fare le prove di un tuffo dai tre metri.

Iseo (Brescia), 3 maggio 2026 – “Non eravamo ancora partiti per l’Honduras, probabilmente stavamo andando a fare le prove del tuffo dai 3 metri. Non ci si conosceva ancora. Non che ci si conosca oggi, anzi.in alcuni casi più sconosciuti di prima. Ma rifarei tutto e con tutti”. Inizia così un post di Cristina Plevani sul suo profilo Instagram, a un anno di distanza dall’esperienza dell ’Isola dei Famosi, reality show che l’ha vista vincitrice. La bagnina ed istruttrice di nuoto di Iseo era stata la preferita del pubblico, che l’ha premiata ancora una volta, dopo la prima edizione del Grande Fratello, nel dicembre del 2000. Ma la 53enne cambierebbe qualcosa: “Le decisioni autoriali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani: “L’Isola dei Famosi? Rifarei tutto e con tutti. Ma non avrei diviso il gruppo, poteva dare vita a dinamiche interessanti” Notizie correlate Isola dei famosi: cambia tutto. Ecco ciò che sappiamoIl celebre reality Isola dei Famosi si prepara a un restyling totale che coinvolgerà location, conduzione e modalità di messa in onda per le prossime... “E siamo a 6”. Isola dei Famosi, edizione super: tutti i vip pronti a partireL’attesa cresce e si carica di aspettative attorno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, uno dei reality più seguiti della televisione italiana. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Isola dei Famosi 2026, casting bomba: il figlio di Gianni Morandi e l’ex gieffina in pole; Isola dei Famosi, Ibiza Altea si aggiunge al cast: i 20 concorrenti, il montepremi e il cachet. Cristina Plevani: L’Isola dei Famosi? Rifarei tutto e con tutti. Ma non avrei diviso il gruppo, poteva dare vita a dinamiche interessantiDopo un anno dal reality show, la vincitrice fa un appunto agli autori per aver separatoi giovani dagli over 40 nella prima spiaggia: Se nei tre giorni passati nel residence ci avessero osservato ben ... ilgiorno.it Cristina Plevani e Dino Giarrusso, lite in diretta a L’Isola dei Famosi 2025Scoppia una accesa lite durante la diretta de L'Isola dei Famosi 2025 tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. Dallo studio interviene anche Cruciani. superguidatv.it Cristina Plevani. Culture Club · Karma Chameleon (Remastered 2002). Sempre 100 reps per ogni esercizio (non sono ancora ai livelli di farle di seguito, faccio pause di 10 secondi e riprendo) #workoutathome #fitnessathome #workout #fitnessmotivation facebook