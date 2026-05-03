Il talent show condotto da Maria De Filippi è tornato in onda il 28 settembre 2025 con la sua venticinquesima edizione. La replica della puntata può essere vista in televisione tramite i canali dedicati, mentre in streaming è disponibile su piattaforme che offrono contenuti on demand. Gli spettatori possono seguire le repliche anche attraverso i servizi ufficiali della rete che trasmette il programma.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 3 Maggio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Grazie TOMASI per questo capolavoro introspettivo di Lucio Battisti

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