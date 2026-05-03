Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 35^ giornata

Nella giornata 35 del campionato di Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie e altre che hanno subito sconfitte. La classifica si aggiorna di conseguenza, riflettendo i risultati delle partite appena concluse. Sono stati segnati numerosi gol, e alcune squadre continuano a lottare per le posizioni di vertice, mentre altre cercano di evitare la zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 35^ giornata Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 25^ giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie B, la classifica della stagione 2025-2026; Napoli - Cremonese (4-0) Serie A 2025; AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Serie A, la classifica degli spettatori per la stagione 2025/2026. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it Anche Bologna-Cagliari finisce senza reti: è il terzo 0-0 di fila in Serie A! Fischi al Dall'AraAncora un pari e nessun gol nella trentacinquesima giornata di Serie A: Italiano torna a muovere la classifica dopo due giornate, Pisacane ipoteca la salvezza ... corrieredellosport.it Classifica dei miei scudetti in base al godimento/gioia: AL PRIMO POSTO IL 14 ESIMO, IL PIÙ BELLO, L’ONESTÀ E L’ONORE AL SECONDO POSTO QUESTO DI CHIVU, MAI NESSUNO SCUDETTO NELLA STORIA DELLA SERIE A HA FATTO ESPLODERE x.com La classifica della Serie A dopo il pareggio del Napoli a Como - facebook.com facebook