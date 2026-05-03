classifica radio tiziano ferro e giorgia raggiungono il primo posto con superstar

Nella classifica radio della settimana dal 24 al 30 aprile, Tiziano Ferro e Giorgia si collocano al primo posto con il brano “Superstar”. La top ten include anche brani di artisti come Samurai Jay e The Kolors, che si preparano a diventare protagonisti della stagione estiva. La classifica, elaborata da Earone, mostra come alcuni pezzi siano in buona posizione per conquistare un pubblico più ampio nei prossimi mesi.

La Classifica Radio elaborata da Earone sulla settimana dal 24 al 30 aprile, vede insidiarsi nella top ten brani pronti a ritagliarsi un posto rilevante per la stagione estiva ormai alle porte, nella quale Tiziano Ferro con Giorgia, Samurai Jay e The Kolors potrebbero essere tra i protagonisti. Perde sei posizioni Sayf con Tu Mi Piaci Tanto, che passa dalla #4 alla #10. Certificato oro, il brano del rapper ligure è presente da dieci settimane nella chart Earone, nel corso delle quali ha raggiunto la vetta nella week 13 (26 marzo). In discesa anche Che Fastidio! di Ditonellapiaga, secondo estratto da Miss Italia, e brano terzo classificato al 76esimo Festival Di Sanremo, dove ha conquistato il Premio Giancarlo Bigazzi per il Miglior Arrangiamento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Tiziano Ferro, Giorgia - SUPERSTAR

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