Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

La stagione 2025-2026 di Serie A sta entrando nel vivo e la classifica marcatori si sta definendo con alcuni nomi in evidenza. Tra i protagonisti, ci sono attaccanti che stanno segnando numeri importanti e contribuendo alle sorti delle loro squadre. Le statistiche aggiornate mostrano chi sono i migliori goleador del campionato, con diversi giocatori che si contendono la vetta della graduatoria.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato @seriea Classifica #meteo 18^ giornata di #seriea 2025-2026 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Serie A – Marcatori in attività in campionato: Martinez ha raggiunto Dybala; Malen insegue il record di Balotelli (e ha 4 partite per batterlo); Marcatori Torino - Serie A Girone Unico Italia. Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 35ª giornataLa 35ª giornata di Serie A si è aparta venerdì sera con la vittoria esterna del Lecce a Pisa (1-2). Il resto del menù è spalmato su tre giorni. Si parte sabato con Udinese-Torino e si chiude lunedì se ... sportparma.com Classifica marcatori Serie A | Lautaro capocannoniere con rischio aggancio! (35^ giornata, 1 maggio 2026)Classifica marcatori Serie A: Lautaro Martinez capocannoniere quando arriviamo alla 35^ giornata, i numeri generali continuano a essere bassi. ilsussidiario.net Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 35ª giornata - https://sportparma.com/p=220864 - facebook.com facebook #ChampionsLeague, la classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi #SkySport #SkyUCL x.com