Il 3 maggio 2026, la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio va in onda sul canale Nove. La puntata prevede la presenza di diversi ospiti provenienti da settori come cinema, scienza, letteratura e spettacolo. La trasmissione si svolge con interviste e momenti di approfondimento, caratterizzandosi come un appuntamento fisso della domenica sera.

La puntata di questa settimana si preannuncia particolarmente ricca, con nomi che arrivano da mondi diversi ma accomunati da storie potenti e progetti che meritano di essere raccontati. Il pubblico si prepara a un viaggio che attraversa il cinema d’autore, l’esplorazione spaziale, la narrativa contemporanea e la comicità, con il ritmo fluido e coinvolgente che da sempre caratterizza il programma. Chi siederà accanto a Fazio per raccontare il proprio percorso? Quali momenti diventeranno i più commentati della serata? E come seguire la puntata in tv e streaming? Scopriamolo insieme. Il primo nome che cattura l’attenzione è quello di Pedro Almodóvar, ospite in esclusiva per presentare il suo nuovo film Amarga Navidad, in concorso al Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 21 maggio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Che Tempo Che Fa, ospiti 3 maggio 2026: anticipazioni e dove vedere la puntata di Fabio Fazio

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