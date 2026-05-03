Lunedì 4 maggio, quarto appuntamento su Canale 5 con I Cesaroni – Il Ritorno, diretta e interpretata da Claudio Amendola. La nota ufficiale Mediaset. Da questa sera, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori. Dopo le prime serate, I Cesaroni – Il Ritorno ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 SUI CESARONI: “UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO”

CANALE 5 SUI CESARONI “UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: TG5: E stasera I Cesaroni Video; I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!; I Cesaroni: Pt. 3 | Cap. 4 Video; Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna 'accorcia' I Cesaroni 7: cosa cambia col nuovo orario.

I Cesaroni cambiano di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5I Cesaroni sono tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. La fiction con protagonista Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti ... ilsipontino.net

I Cesaroni – Il ritorno cambia ritmo su Canale 5: dal 4 maggio una sola puntata a settimanaA partire da lunedì 4 maggio 2026, la programmazione di I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 subisce una modifica significativa. La fiction diretta e ... laprimapagina.it

Pronti per Pressing Vi aspettiamo su Canale 5 poco dopo la mezzanotte #SportMediaset #mediaset #pressing #canale5 - facebook.com facebook

#TG2000 stasera #3maggio ore 18.30 e 20.45 su #TV2000 Canale 28 | 157 Sky | App #Play2000 #Informazione #Attualità #News #Cronaca #Esteri #Politica #Economia #Chiesa #PapaLeoneXIV x.com