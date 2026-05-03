Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 3 maggio 2026

Il 3 maggio 2026 a Caserta si sono verificati vari eventi di rilievo. In una tragedia a San Felice a Cancello, un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Nel settore politico, il sindaco ha deciso di sfiduciare il presidente del consiglio comunale. Nel frattempo, il Comune ha avviato una richiesta di recupero degli stipendi da un’impiegata assenteista. Questi sono alcuni dei fatti più discussi della giornata nella provincia.

La tragedia di San Felice a Cancello con un 26enne che ha perso la vita in un incidente stradale, il sindaco che sfiducia il presidente del consiglio comunale, l'impiegata assenteista da cui ora il Comune vuole indietro gli stipendi. Queste le breaking news del 3 maggio 2026. CronacaTragico.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° Maggio 2026Il parto ad alta quota assistito dalla dottoressa casertana, il maxi risarcimento ai figli di una donna morta per le complicazioni di una malattia... Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° marzo 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie più interessanti del 2 maggio 2026; Breaking News delle 09.00 | Crans presenta il conto, Richiesta ignobile; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 aprile 2026; Siamo già a secco: ci aspetta un'estate nel segno della siccità?. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° Maggio 2026Il parto ad alta quota assistito dalla dottoressa casertana, il maxi risarcimento ai figli di una donna morta per le complicazioni di una malattia provocata da una trasfusione con sangue infetto, gli ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie più interessanti del 2 maggio 2026Rapina shock sulla Nola-Villa Literno, il sindaco Marrandino: Non vi fermate. Il primo cittadino castellano testimone di un episodio di violenza ai danni di un automobilista. Rogo di rifiuti in aper ... casertanews.it LaC News24. . Dal ricordo di Gennaro Musella, a 44 anni dall’omicidio alle ultime notizie di sport: questo e molto altro nelle nostre Breaking news - facebook.com facebook Breaking news – Si informano i passeggeri che nella giornata di venerdì 24 aprile lo sportello “Carte d’Identità al Volo” del Comune di Fiumicino presso l’aeroporto Leonardo da Vinci resterà chiuso. x.com