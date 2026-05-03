Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il talent di ballo in onda in prima serata. Chi ha perso la puntata può recuperarla attraverso le repliche trasmesse sui canali ufficiali o sulle piattaforme online, dove è possibile trovare la registrazione completa dell’ultima puntata. La trasmissione continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con le esibizioni dei concorrenti e le performance dei giudici.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

Aggiornamenti e dibattiti

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Oggi è festa e io sto ballando o lavorando Ai miei amici la risposta #1maggio #lavoro #sole - facebook.com facebook