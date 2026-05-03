Automobile in fiamme | il fumo danneggia anche l’abitazione vicina

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2026, i vigili del fuoco di diverse località della provincia sono intervenuti a Pieve di Tremosine per spegnere un incendio che ha coinvolto un’automobile. L’intervento è iniziato intorno alle 3 del mattino e ha richiesto l’azione di squadre provenienti da più comuni vicini. Durante le operazioni, è stato segnalato che il fumo prodotto dall’incendio ha causato danni anche alle abitazioni nelle vicinanze.

È stata una notte movimentata quella tra il 2 e il 3 maggio 2026 per i vigili del fuoco di Brescia, Tremosine, Salò e Riva del Garda che, attorno alle 3 del mattino, sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato a Pieve di Tremosine.Secondo le prime informazioni, il rogo è divampato attorno.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Fumo e fiamme in un’abitazione privata: vigili del fuoco in azione (c’è il video)Le fiamme che divampano nella parte superiore della palazzina, invadendo il tetto e avvolgendo l’intera struttura. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme, colonna di fumo a Breganzona; Range Rover in fiamme nella notte a Faggiano: pompieri bloccati dalle auto in sosta vietata, rogo spento a piedi; A fuoco un’auto in A4, chiuso il casello di Rovato verso Milano; Auto in fiamme al distributore di benzina di fronte all’ospedale di Mantova: momenti di paura. Auto in fiamme a MasseranoAuto in fiamme a Masserano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Il rogo ha anche danneggiato il telone di un camion ... laprovinciadibiella.it TREBISACCE: Auto in fiamme sulla 106. Il conducente riesce a mttersi in salvoNel corso della notte tra il primo e il due maggio, e precisamente alle 23.30, un’auto di grossa cilindrata, una BMW X1 alimentata a diesel, mentre transitava in direzione Sud sul viadotto Saraceno ... sibarinet.it 1986 - Torino - Museo dell' Automobile @Torino Piemonte Antiche Immagini Foto di Victor Andronov - facebook.com facebook