Due musicisti si preparano a reinterpretare le canzoni di Pino Daniele al Teatro Alfieri di Asti. Il concerto vedrà la collaborazione di un trombettista e di un sassofonista, entrambi noti per il loro lavoro nel jazz napoletano. L’evento propone un omaggio musicale al cantautore e chitarrista scomparso, con un’attenzione particolare alla rielaborazione di alcune sue composizioni. La serata invita il pubblico ad ascoltare le melodie di Daniele in una versione rivisitata e jazzistica.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le melodie di Pino Daniele con Bosso e Mazzariello?. Chi sono i musicisti che porteranno il jazz napoletano ad Asti?. Quali classici storici di Daniele suoneranno i due solisti al Alfieri?. Perché la Sala Pastrone ospiterà musicisti legati a grandi attori italiani?.? In Breve Musica da Ripostiglio suonerà alla Sala Pastrone mercoledì 13 maggio.. Eleonora Strino Trio si esibirà venerdì 22 maggio.. Roger Co chiuderà la rassegna martedì 26 maggio alla Sala Pastrone.. Mazzariello e Bosso hanno pubblicato l'album dedicato il 21 giugno 2024.. L’ottava rassegna jazz di Asti, parte integrante del Torino Jazz Festival Piemonte, inizierà venerdì 8 maggio al Teatro Alfieri con un tributo musicale dedicato a Pino Daniele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AstiJazz: Bosso e Mazzariello rileggono Pino Daniele al Teatro Alfieri

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