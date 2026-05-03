Il 2 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato una forte competizione tra Rai e Mediaset. La settimana precedente si era conclusa la trasmissione di Canzonissima, e anche in quella giornata si sono registrate sfide ravvicinate tra le due reti principali italiane. La concorrenza si è svolta su più fronti, coinvolgendo programmi di intrattenimento e varietà, con risultati che hanno evidenziato ancora una volta l'intensità del confronto tra le emittenti.

La scorsa settimana è calato il sipario su Canzonissima, ma anche sabato 2 maggio lo scontro tra Rai e Mediaset è stato accesissimo. Mentre su Canale5 andava in onda una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, su Rai1 era in programma – eccezionalmente – Dalla strada al palco special, che come sempre ha regalato grandi emozioni. Ma la guerra tra le due reti continua a consumarsi con il confronto tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che settimana dopo settimana si trovano a guerreggiare per l’ultimo punto di share. Sulle altre reti erano diverse le proposte del palinsesto televisivo: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di The Rookie, per tutti gli appassionati del genere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 2 maggio, Maria De Filippi subisce la concorrenza della Rai

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