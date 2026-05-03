ASCOLTI APRILE 2026 | SU CANALE 5 SPLENDE IL SOLE RAI1 CON QUALCHE NUVOLA

A aprile 2026, le medie di ascolto delle principali reti televisive italiane sono state pubblicate. Su Canale 5 si registra il dato più alto, mentre Rai1 ottiene risultati inferiori con alcune variazioni. I dati sono riferiti alle audience medie registrate nel corso dell’intero mese, considerando le principali emittenti come Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove. I numeri sono stati calcolati in base alla quota di mercato televisiva quotidiana.

Le medie d’ascolto del mese di aprile 2026 delle principali reti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove con la media in share dal 1° all’ultimo giorno del mese. 24 ORE Nel mese di aprile 2026 Rai1 ottiene il 18,38% di share medio e cala dello 0,59%, rispetto ad un anno fa; Rai2 invece realizza uno share medio del 5,31% e sale dello 0,29% rispetto ad aprile 2025; Rai3 segna il 6,52% medio con un aumento dello 0,25% rispetto ad un anno fa. Passiamo alle reti Mediaset e partiamo con Canale 5 che nel mese di aprile 2026 ottiene il 18,65% di share medio in aumento del 2,10% rispetto ad un anno fa; Italia 1 realizza uno share medio del 5,15% e scende appena dello 0,07% rispetto ad un anno fa; infine Rete 4 ottiene il 4,95% di share nel mese appena concluso con un aumento dello 0,18%.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI APRILE 2026: SU CANALE 5 SPLENDE IL SOLE, RAI1 CON QUALCHE NUVOLA ASCOLTI APRILE 2026 SU CANALE 5 SPLENDE IL SOLE, RAI1 CON QUALCHE NUVOLA Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv 23 aprile, cosa è successo tra ‘Affari tuoi' e 'La Ruota della fortuna'; Ascolti Total Audience di lunedì 27 aprile; Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (20.1%), Forbidden Fruit (13.4%), Affari Tuoi (24.2%) , ... Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv 30 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6Ascolti tv 29 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Classifica ascolti tv delle fiction di aprile. Per voi quale è stata la migliore La media più alta è quella di Uno Sbirro in Appennino con 3,4 milioni di spettatori, segue Roberta Valente con 3,2 milioni di spettatori. Sorprende l’incredibile Commissario Montalba - facebook.com facebook #AscoltiTV | Giovedì 30 aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino chiude al ribasso (18.9%), cala anche Forbidden Fruit (12.9%). Ottimo Infante all’8.1% Le Iene al 9.4%, stabile Cucciari (6.6%), Del Debbio cala al 5.2% x.com