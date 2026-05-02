zerocalcare coinvolto in drammi personali e di lavoro nel trailer di due spicci

Netflix ha pubblicato le prime immagini di “Due spicci”, la nuova serie animata creata dal fumettista noto come Zerocalcare, che sarà disponibile in streaming dal 27 maggio. Nel trailer vengono mostrati alcuni aspetti della vita personale e lavorativa del protagonista, interpretato dall’autore stesso. La serie si propone di rappresentare le sfide quotidiane e le difficoltà di un artista che affronta momenti complicati.

Netflix ha condiviso le nuove immagini in anteprima della serie animata ideata dal fumettista che debutterà in streaming dal 27 maggio. Il mondo di Zerocalcare sta per tornare: Netflix ha infatti condiviso il trailer della nuova serie animata Due spicci, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 27 maggio. L'artista ha creato, scritto e diretto il progetto che ha potuto contare sulla produzione di Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing. Cosa anticipa il trailer di Due Spicci Il video condiviso online da Netflix è accompagnato dalle note del brano inedito di Coez intitolato Ci vuole una laurea, canzone che farà parte della colonna sonora ufficiale di Due spicci.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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