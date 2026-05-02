Weekly Beasts

Questa settimana, l’attenzione si concentra su alcuni animali, tra cui i denti di un cavallo, un cucciolo di alpaca e due ippopotami. Questi animali, provenienti da diverse zone, sono stati oggetto di analisi e restano al centro di vari studi e osservazioni. Le loro caratteristiche e provenienze vengono monitorate e documentate per capire meglio le loro origini e il loro stato di salute.

I denti di un cavallo, un cucciolo di alpaca e due ippopotami discendenti da quelli importati in Colombia da Pablo Escobar In Colombia vive l’unica popolazione di ippopotami selvatici fuori dall’Africa, discendente dai quattro individui importati nel paese dal narcotrafficante Pablo Escobar tra gli anni Settanta e Ottanta, proprio dall’Africa. Nel corso degli anni si sono riprodotti fino a superare i 170, diventando un problema per l’ecosistema e la popolazione locale: di recente il governo ha annunciato che ne abbatterà 80. Nella raccolta della settimana ne vediamo due nel parco Hacienda Napoles, l’ex tenuta di Pablo Escobar. Ci sono anche...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Weekly Beasts How MrBeast Works 18 Hours Per Day