Oggi pomeriggio è stata trasmessa una nuova puntata di Verissimo, e chi non ha potuto seguirla in diretta può recuperarla facilmente. La replica è disponibile sia in televisione che su piattaforme di streaming, permettendo agli spettatori di rivedere i momenti salienti. Questa possibilità consente di non perdere i contenuti della trasmissione, anche in caso di impegni o assenza durante l’orario di messa in onda.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Verissimo - Sabato 24 e domenica 25 gennaio, su Canale 5

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