Valmontone cittadino straniero preso con una patente non in regola Denunciato

Nella notte del 1° maggio a Valmontone, un automobilista straniero è stato fermato e denunciato perché guidava con una patente non valida. La polizia ha controllato il veicolo e riscontrato che i documenti presentati dall’uomo non erano in regola, portando così alla sua identificazione e alla contestazione delle infrazioni previste dalla normativa stradale. La vicenda si è svolta senza altri incidenti e ha portato alla denuncia dell’automobilista.

Non era solo una questione di sfortuna, ma una vera e propria sfida alle regole del Codice della Strada quella messa in atto da un automobilista fermato nella notte del 1° maggio a Valmontone. Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria quando gli agenti hanno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Impiegava un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto: ristoratore denunciato Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.