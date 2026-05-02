Triplo soccorso di escursionisti in difficoltà Interventi sui sentieri del Passo del Lupo e Lame Rosse

Nella giornata di oggi sono stati effettuati tre interventi di soccorso per escursionisti in difficoltà sui sentieri del Passo del Lupo e delle Lame Rosse. Nel primo intervento, nel pomeriggio, un’escursionista ha subito un infortunio alla caviglia lungo il percorso che porta alla spiaggia delle Due Sorelle, nel tratto del Passo del Lupo. Gli altri soccorsi sono stati riportati sui sentieri vicini, senza ulteriori dettagli.

ANCONA – Triplo soccorso nella giornata di oggi per altrettanti escursionisti in difficoltà. Nel pomeriggio, al Passo del Lupo, una ragazza si è infortunata a una caviglia lungo il sentiero che conduce alla spiaggia delle Due Sorelle. Sul posto l'elisoccorso Icaro 02, attivato in supporto al.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Resegone, doppia caduta sui sentieri: elisoccorso da Como, due escursionisti in ospedaleDue interventi nel giro di un’ora lungo il sentiero San Carlo: una 65enne soccorsa a terra, il secondo recupero con elicottero decollato da Como... Sentieri sovrapposti - Escursione sulle tracce del lupo a LorenzanaEscursione sulle tracce del lupo e degli altri animali che abitano boschi e campagne delle Colline Pisane. Contenuti utili per approfondire Scivola e si fa male alla caviglia, donna soccorsa in un impervio sentierop del passo del LupoSIROLO – Una donna è stata soccorsa nel primo pomeriggio al Passo del Lupo, stradello sul monte Conero vietato al transito dei pedoni per la sua pericolosità, eppure ... corriereadriatico.it Si perdono sul Passo del Mortirolo, due escursionisti salvati dal Soccorso alpinoDue escursionisti sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri nei pressi del Passo del Mortirolo dalle squadre del Soccorso alpino. I due, dopo aver perso l’orientamento in un’area boschiva con ... brescia.corriere.it