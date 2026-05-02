Tra scene memorabili e spin-off inaspettati

Dopo la lunga puntata con le interviste della scorsa settimana, torna il consueto episodio di Salta Intro. In questa puntata vengono presentate nuove anticipazioni, aggiornamenti e commenti su eventi recenti. Il formato rimane fedele alle tradizioni della trasmissione, con una combinazione di scene memorabili e approfondimenti sui personaggi coinvolti. Gli ascoltatori trovano un mix di contenuti che trattano sia aspetti noti sia novità inattese.

Dopo la puntatona con le interviste di settimana scorsa, torniamo nei ranghi di un classico episodio di Salta Intro pieno di anticipazioni, news e commenti. Questa settimana non c’è un grande finale, ma ci sono due buoni esordi e un paio di promesse. Più alcune singole scene che, a prescindere dalla traiettoria delle serie in cui sono contenute, sarà parecchio difficile dimenticare. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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