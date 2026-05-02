Tangenzialina di Bormio dopo l’audizione scontro politico | il Pd chiede lo stralcio decisione al Comune

Giovedì 30 aprile 2026 si è tenuta presso la sede della Regione Lombardia un’audizione della Commissione Infrastrutture dedicata alla tangenzialina di Bormio e alla strada prevista nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le posizioni del territorio. Dopo l’incontro, il Partito Democratico ha chiesto di stralciare il progetto, lasciando la decisione al Comune. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari enti e amministrazioni locali.

Si è svolta giovedì 30 aprile 2026, nella sede della Regione Lombardia, l’audizione della Commissione Infrastrutture dedicata alla tangenzialina di Bormio e alla strada prevista nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le posizioni del territorio. Presenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tangenzialina di Bormio, dopo l’audizione scontro politico: il Pd chiede lo stralcio, decisione al Comune; Bormio: s’infiamma il dibattito sulla tangenzialina dell’Alute; Tangenzialina di Bormio, il progetto divide: in Regione emergono dubbi su costi, impatto e utilità; Tangenzialina di Bormio, Regione Lombardia: La decisione sulla strada dell’Alute spetta al Comune. Tangenzialina di Bormio: in Regione emergono dubbi tinyurl.com/4p66a34t - facebook.com facebook Audizione in Commissione Territorio sulla #tangenzialina di #Bormio con CAL, Italia Nostra #Sondrio e Comitato “Bormini per l’Alute”. Leggi su #LombardiaQuotidiano t.ly/Sz9jP #tangenzialinaBormio #Alute #mobilità #infrastrutture #sostenibilità x.com