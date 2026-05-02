Tangenzialina di Bormio dopo l’audizione scontro politico | il Pd chiede lo stralcio decisione al Comune

Da sondriotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 aprile 2026 si è tenuta presso la sede della Regione Lombardia un’audizione della Commissione Infrastrutture dedicata alla tangenzialina di Bormio e alla strada prevista nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le posizioni del territorio. Dopo l’incontro, il Partito Democratico ha chiesto di stralciare il progetto, lasciando la decisione al Comune. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari enti e amministrazioni locali.

Si è svolta giovedì 30 aprile 2026, nella sede della Regione Lombardia, l’audizione della Commissione Infrastrutture dedicata alla tangenzialina di Bormio e alla strada prevista nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le posizioni del territorio. Presenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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