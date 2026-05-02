Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste

Le elezioni amministrative si avvicinano, con le consultazioni previste per il 24 e 25 maggio. A Arezzo e Lucignano, i sindaci in carica sono prossimi alla scadenza del mandato e le liste dei candidati stanno presentando i loro programmi. Le campagne elettorali stanno entrando nel vivo, con incontri pubblici e confronti tra i candidati. Le schede elettorali sono pronte per essere compilate dagli elettori nelle due città.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi; Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; Messina sfida elettorale | 26 liste e 5 candidati per il Comune. Taccuino elettorale del LevanteECCO gli appuntamenti elettorale di oggi. - A Sestri Levante, alle 17, presso il point di via Fascie, il candidato sindaco del Popolo della libertà, di Lega e Udc, Giuseppe Ianni, si ritroverà con i ... ilsecoloxix.it Il taccuino elettorale con gli #appuntamenti in programma da oggi alla prossima settimana nei comuni dell'#Altomilanese chiamati al voto #Parabiago #Legnano #elezioni #programmi - facebook.com facebook