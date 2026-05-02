Sondrio punta sull’autunno | maxi evento tra Formaggi in piazza e Wine Trail

Il Comune di Sondrio ha ricevuto un contributo di 42 mila euro dalla Regione Lombardia per organizzare un grande evento tra fine ottobre e inizio novembre. L’iniziativa si concentrerà su manifestazioni come “Formaggi in piazza” e il Wine Trail, con l’obiettivo di valorizzare i colori, i sapori e le tradizioni dell’autunno nella città. La proposta è stata premiata dalla Regione e coinvolge diverse attività in programma nella zona centrale della città.

Colori, sapori e tradizioni per rilanciare l’autunno sondriese: è questo l’obiettivo del progetto del Comune di Sondrio premiato da Regione Lombardia con un contributo di 42 mila euro, destinato alla realizzazione di un grande evento tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, costruito.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sondrio punta sull’autunno: maxi evento tra Formaggi in piazza e Wine Trail; Sondrio punta sull’autunno con Formaggi in piazza: 42 mila euro da Regione. Valtellina Wine Trail quota quattromila: click day venerdì 1. maggioNon è mai... troppo presto per fissare uno degli appuntamenti più importanti della seconda parte del calendario della corsa in natura: stiamo naturalmente parlando di Rigamonti Valtellina Wine Trail. sportmediaset.mediaset.it Valtellina Wine Trail, nove giorni tutti di corsa: Vittorio Brumotti e Cristina D’Avena esaltano il pubblico nel gran finaleSondrio, 11 novembre 2025 – Ogni anno cerchiamo di migliorarci e alzare l’asticella: vedere nel gran finale anche così tanti bambini e famiglie riunite è fantastico, significa che siamo sulla buona ... ilgiorno.it Save the date Sabato 9 maggio camminata ludico motoria per i bambini nati dal 2015 al 2022 lungo le strade del borgo di Dozza a partire dalle ore 16.00! Domenica 10 maggio ore 9.30 torna il DOZZA WINE TRAIL! Trailer compet - facebook.com facebook