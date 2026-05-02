L'universo musulmano è caratterizzato da una grande varietà di culture, etnie e tradizioni, che spesso si mescolano e si sovrappongono. Tra i paesi con popolazioni di fede islamica, esistono differenze evidenti tra gruppi di origine turca, araba e iraniana, ciascuno con propri usi e pratiche. Queste diversità si riflettono anche nelle modalità di interpretazione della religione e nelle tradizioni locali.

«Ašhadu an la ilaha illa Allah - wa ašhadu anna Mu?ammadan Rasul Allah», «Testimonio che non c'è dio all'infuori di Allah e testimonio che Maometto è il Suo messaggero». È questa è la testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara il suo credo in Allah e nel suo profeta Maometto. Ogni credente è infatti tenuto a rispettare i cinque pilastri della religione islamica, primo dei quali è proprio la professione di fede, la Shahadah. Gli altri quattro sono la preghiera rituale (?alat), da effettuarsi cinque volte al giorno; l'elemosina (zakat), ovvero un'imposta di purificazione, atta a rendere lecito (?alal) il godimento dei propri guadagni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si fa presto a dire Islam: un mondo diviso tra fede, etnie e differenze

Notizie correlate

Leggi anche: "Si fa presto a dire Cenerentola!"

Si fa presto a dire carburanteIl petrolio è centrale in ogni aspetto della nostra esistenza e se diventa scarso e più caro non ne risentono solo i trasporti e il settore...