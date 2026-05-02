Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 35a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 35ª giornata di Serie A 202526 sarà trasmessa su Sky Sport e NOW, con il palinsesto completo e gli orari delle partite. Vengono comunicati anche i nomi dei telecronisti che commenteranno i match in diretta. La programmazione copre tutti gli incontri della giornata, offrendo dettagli sui canali e sui commentatori coinvolti.

Scopri la programmazione della 35ª giornata di Serie A 202526 su Sky Sport e NOW. Palinsesto completo, orari delle dirette e tutti i telecronisti dei match. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTACINQUESIMA GIORNATA - Da venerdì 1° a lunedì 4 maggio appuntamento con la trentacinquesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 35a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Notizie correlate Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 24a Giornata - Palinsesto e TelecronistiSabato 7 Febbraio alle 20:45 | FIORENTINA - TORINO Domenica 8 Febbraio alle 18:00 | SASSUOLO - INTER Lunedi 9 Febbraio alle 20:45 | ROMA - CAGLIARI... Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 25a Giornata - Palinsesto e TelecronistiSabato 14 Febbraio alle 20:45 | INTER - JUVENTUS Domenica 15 Febbraio alle 18:00 | TORINO - BOLOGNA Lunedi 16 Febbraio alle 20:45 | CAGLIARI - LECCE... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Torino Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Serie C, dove vedere tutte le partite del campionato 2025-26 in diretta tv e streaming. Calendario completo; U23, domenica con il Catania. Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 ... tpi.it Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it Scattano le qualifiche per la Sprint Race a Miami: la diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP x.com F1 2026, diretta esclusiva Gran Premio Miami Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 Weekend di Formula 1 negli USA con Sprint, qualifiche e garadiretta su Sky - NOW - TV8 con tutti gli orari. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in stream - facebook.com facebook