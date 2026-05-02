Schlein a Chieti per Legnini | Più servizi alle persone e qualità della vita

Da chietitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria nazionale del Partito Democratico ha visitato oggi Chieti per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. L'occasione è stata la chiusura del “Congresso delle idee”, durante la quale ha parlato di offrire più servizi alle persone e migliorare la qualità della vita. La visita è stata accompagnata da incontri con alcuni rappresentanti locali e da discorsi rivolti alla comunità.

Visita elettorale a Chieti per la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, arrivata oggi in città per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini in occasione della chiusura del “Congresso delle idee”.Schlein ha definito Legnini “una persona estremamente capace”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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