Schlein a Chieti per Legnini | Più servizi alle persone e qualità della vita

La segretaria nazionale del Partito Democratico ha visitato oggi Chieti per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. L'occasione è stata la chiusura del “Congresso delle idee”, durante la quale ha parlato di offrire più servizi alle persone e migliorare la qualità della vita. La visita è stata accompagnata da incontri con alcuni rappresentanti locali e da discorsi rivolti alla comunità.