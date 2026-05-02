Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto un pareggio tra il Napoli e il Como, mentre il Genoa ha fermato l’Atalanta. I risultati delle partite sono stati aggiornati in tempo reale, con attenzione anche alla situazione dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Le gare di questa giornata hanno coinvolto diverse squadre del massimo campionato italiano, offrendo spunti di interesse per gli appassionati.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pareggio tra Napoli e Como. Il Genoa frena l’Atalanta

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