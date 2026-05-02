Un uomo si trova attualmente senza una sistemazione stabile dopo essere stato sfrattato, nonostante la sua residenza sia rimasta invariata negli anni. La casa, condivisa con la madre fino alla sua morte, rappresentava il centro della vita quotidiana. Ora, senza un alloggio, l’uomo cerca una nuova sistemazione, mentre la perdita della madre ha segnato un passaggio importante nella sua quotidianità.

ANCONA - La casa è la stessa da anni: le stanze condivise con la madre, poi la famiglia, la quotidianità costruita nel tempo. Ma quando quel diritto che la teneva aperta viene meno, resta il confine del codice civile. E lì, per il Tribunale, non c’è spazio per interpretazioni: la permanenza diventa senza titolo e scatta l’ordine di rilascio. La vicenda Succede a Monte D’Ago, dove un uomo ha continuato a vivere nell’appartamento della madre, anche dopo la morte della stessa. La donna aveva acquistato l’immobile, al primo piano, nel settembre del 2021. L’atto di compravendita risultava gravato dal diritto di abitazione vitalizio: cioè il diritto personale di vivere nell’immobile per tutta la vita, non trasmissibile ad altri.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Resta in casa dopo la morte della madre ma non può: papà sfrattato ora cerca casa. Ecco perché

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