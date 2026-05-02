Il nuovo Realme 16 Pro+ 5G si distingue per una batteria da 7000mAh, una delle più grandi presenti sul mercato, e un sensore fotografico da 200MP. Il dispositivo ha uno spessore di circa 9,1 millimetri e pesa circa 220 grammi. È stato certificato con la classificazione IP69K, che garantisce resistenza a spruzzi d’acqua e polvere. Il prezzo di vendita si aggira sotto i 400 euro.

? Cosa scoprirai Come influisce la batteria da 7000mAh sullo spessore del dispositivo?. Perché la certificazione IP69K lo rende diverso dagli altri smartphone?. Come gestisce il processore Snapdragon il calore durante la ricarica?. Cosa garantisce il sensore Samsung da 200MP rispetto ai modelli precedenti?.? In Breve Processore Snapdragon 7 Gen 4 con memoria UFS 4.0 da 8400 MBs. Display AMOLED curvo da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz. Ricarica rapida da 80W e funzione inversa cablata con potenza di 5W. Certificazione IP69K contro getti d'acqua ad alta pressione e polvere. Il realme 16 Pro+ 5G scende sul mercato Amazon Italia con un prezzo inferiore ai 400 euro, offrendo una batteria da 7000mAh e un sensore principale da 200MP.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Realme 16 Pro+ 5G: batteria da 7000mAh e sensore da 200MP sotto i 400€

realme 16 Pro+: il medio di gamma che si crede cameraphone

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