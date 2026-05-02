Pronostici di oggi 3 maggio | la serata dell’Inter a San Siro e tutto il resto

Il 3 maggio si tiene un appuntamento importante per il calcio italiano, con l’Inter che gioca a San Siro. Nel pomeriggio si è concluso il match tra Como e Napoli, terminato con un pareggio. Per quanto riguarda le altre partite, il Milan affronterà il Sassuolo, mentre i nerazzurri hanno bisogno di un solo punto per assicurarsi il loro ventiduesimo scudetto.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 3 maggio. Dopo il pareggio tra Como e Napoli, qualsiasi cosa faccia il Milan a Sassuolo, ai nerazzurri basterà un punto per conquistare il ventiduesimo scudetto. Ovviamente copriamo anche tutto il resto del programma di Serie A. Per il resto, c’è un Man United – Liverpool in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 3 maggio: la serata dell’Inter a San Siro e tutto il resto Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 14 febbraio: la grande serata del derby d’Italia a San Siro Leggi anche: Pronostici di oggi 5 aprile: Pasqua con Inter-Roma a San Siro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Champions League, PSG-Bayern Monaco: pronostici, migliori scommesse e quote; Risultati di Serie A | Cagliari-Atalanta 3-2 | Lazio-Udinese 3-3 | Posticipi lunedì 27 aprile; Pronostici Partite; Pronostici PSG - Bayern Monaco: il PSG insegue la centesima vittoria in UCL. Pronostici del 15 aprile 2026: Champions League, League One e EliteserienI pronostici di mercoledì 15 aprile 2026 sono dedicati alle gare di Champions League, League One e Eliteserien ... calciomagazine.net Pronostici Serie B | Le quote e le previsioni sulle partite della 36^ giornata (oggi 25 aprile 2026)Pronostici Serie B: tutto ancora in bilico nel campionato cadetto, sabato 25 aprile si giocano ben otto partite valide per la 36^ giornata. ilsussidiario.net Sampdoria-Sudtirol: siamo andati davanti al Ferraris a chiedere pronostici ai tifosi blucerchiati C’è chi dice 1-0, chi sogna il 4-0, chi si accontenta del pareggio. E qualcuno incrocia le dita anche per la sconfitta dell’Empoli. Perché non si gioca solo al Ferrari - facebook.com facebook