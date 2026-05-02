Prende forma la nuova Super Asl che centralizza la sanità nel Lazio Cosa cambia per i pazienti

È stata approvata la delibera che istituisce la nuova “Super Asl” nel Lazio, con l’obiettivo di centralizzare i servizi sanitari nella regione. A poche settimane dal periodo natalizio, è stato pubblicato online il sito dedicato alla nuova struttura, denominata Asl Lazio 0. Questa iniziativa mira a migliorare i livelli di efficacia e a rendere più efficienti le prestazioni sanitarie offerte ai cittadini.

La nuova “super Asl” del Lazio inizia a prendere forma. Dopo l’approvazione della delibera per la sua effettiva istituzione, a ridosso delle feste natalizie, la Regione ha ora messo online il sito della nuova Asl Lazio 0, nata per “ottimizzare i livelli di efficacia ed efficientare.🔗 Leggi su Latinatoday.it Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Prende forma la nuova Super Asl che centralizza la sanità nel Lazio. Cosa cambia per i pazienti; Regione Lazio, prende forma la Asl 0: gestione unificata per la sanità; Garbatella, la nuova opera di Laika sul 25 aprile scuote il quartiere: ecco come!. Prende forma la nuova Super Asl che centralizza la sanità nel Lazio. Cosa cambia per i pazientiSi chiama Asl Lazio 0 ed è un progetto che parte da lontano, con l'obiettivo di ottimizzare i livelli di efficacia ed efficientare l’organizzazione del servizio sanitario regionale. Tutti i dettagli ... latinatoday.it Salute del cittadino, entra in funzione la super Asl “Lazio zero” #asllazio #lafune #ilgiornaledeiviterbesi - facebook.com facebook