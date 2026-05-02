Precipita a 2400 metri sopra Montespluga | morto uno scialpinista di 50 anni

Oggi pomeriggio, sopra Madesimo in Valchiavenna, un uomo di 50 anni è morto dopo una caduta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima era impegnata in attività di scialpinismo quando si è verificato l’incidente.

Dramma oggi pomeriggio sopra Madesimo, in Valchiavenna, dove uno scialpinista di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. L’allarme è scattato alle 13:34 e ha mobilitato immediatamente i.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Precipita a 2400 metri sopra Montespluga: morto uno scialpinista di 50 anni; Madesimo, escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezza; Magliolo, si appoggia ad una ringhiera che cede improvvisamente: precipita per oltre 3 metri; Madesimo escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezza. Precipita con la moto dalla Strada Statale 163 in Costiera Amalfitana - facebook.com facebook