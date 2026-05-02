Passo dell' Aprica 23enne cade dalla moto | soccorso in codice rosso

Alle 9.23 di questa mattina, lungo la statale 39 a Villa di Tirano, un giovane di 23 anni è caduto dalla moto mentre viaggiava verso il Passo dell'Aprica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il motociclista è stato trasportato in codice rosso, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Paura nella mattinata di oggi, intorno alle 9.23, a Villa di Tirano lungo la statale 39, dove un motociclista di 23 anni è rimasto coinvolto in una caduta mentre percorreva la strada che dalla Valtellina porta al Passo dell'Aprica. Il giovane è stato soccorso in codice rosso non lontano.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: INCIDENTE Passo dell'aprica, 23enne cade dalla moto: soccorso in codice rosso; Cade in moto sulla SS 39 del Passo dell’Aprica. Grave un 23enne; Schianto in moto lungo la statale: 23enne elitrasportato in ospedale; Violenze e minacce contro la ex fidanzata, 23enne della Bassa Valle patteggia. Cade in moto sulla SS 39 del Passo dell’Aprica. Grave un 23enneA rimanere ferito in maniera è un uomo di trent'anni che viaggiava lungo la SS 39 in direzione di Aprica. La chiamata ai soccorsi alle 9,23. radiotsn.tv Tuttosport sul Milan dopo il ko di Reggio Emilia: "Un altro passo falso" x.com Un passo avanti verso la civiltà: scoprite tutti i dettagli della legge storica che tutela cani e gatti in tutta Europa - facebook.com facebook